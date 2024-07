Michel-Yves Labbé : "un humaniste, un géant du tourisme !"

Michel Salaün, de son côté, nous confie : " Il aimait la Grèce, le Japon et les Etats-Unis qu’il connaissait jusqu’au bout des doigts. Il aimait le monde, les hôtels, la découverte.



Lorsque l’on fait partie du monde du tourisme, on y rencontre beaucoup de gens passionnés et passionnants, curieux, érudits, ouverts sur le monde. Michel-Yves était l’un d’entre eux, la bienveillance et la malice en plus !



Infatigable voyageur, entrepreneur inspiré et inspirant, humaniste joyeux : ma rencontre avec Michel-Yves restera pour moi l’une des plus belles et je suis heureux d’avoir eu la chance de partager des moments privilégiés avec lui.



Michel-Yves laisse déjà un grand vide dans la maison Salaün où il était très apprécié par l’ensemble de nos équipes.



Je pense à notre sympathique directeur de production, Luc Le Saos, avec qui il avait noué des liens amicaux et à mon fils Hugo avec qui il a aussi beaucoup collaboré. Tu nous manques déjà Michel-Yves. ".