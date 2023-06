Les cinq représentants des groupes se sont exprimés sur le succès de cette troisième édition.



Olivier Guitton - Boomerang : “ Cette édition est un franc succès notamment lors de soirées en bord de mer pour lesquelles nous avons reçu de nombreux remerciements.

Cela m'a permis de présenter notre production Circuits, accompagnée cet été par la sortie d'une brochure dédiée et exclusivement remise en main propre à cette occasion à mes agences partenaires. ”



Narjesse Lakhneche - Teldar : “ La formule Club des Cinq est idéale pour voir tous les convives par petits groupes et avoir un temps de parole assez long avec chacun. J'ai pu présenter le site Teldar dans le détail notamment notre exclusivité l'assurance Package Dynamique (il y a toujours des fonctionnalités que les agences ne connaissent pas). Juin est aussi une bonne période, les agences sont plus disponibles. ”



Mickaël Bazin - Bravo Club : “ C'est toujours un plaisir de retrouver nos agences en cette période de juin, ces moments d'échanges pro et de convivialité sont devenus des rendez -vous attendus de tous. Pour Bravo, c'était l'occasion de promouvoir la nouvelle marque Sea Club et de lancer la saison hiver ! ”



Christelle Jacq - FTI : “ Je suis ravie de participer pour la 2eme année à ce roadshow estival ! La période est idéale afin de mettre en avant nos stocks été de dernières minutes et amorcer les ventes hiver déjà ouvertes chez FTI. Nos 5 marques sont assez complémentaires et je pense que les agences y trouvent leur compte ! ”



Léa Mayeur - MSC Croisières : “ Une très belle Edition avec toujours autant de mobilisation de la part de nos partenaires, des moments conviviaux et professionnels … l’occasion de prendre le temps pour présenter notre outil BTB et les dernières nouveautés comme le MSC Euribia .”



Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !