Croisière durable : Monaco signe la Charte Méditerranée 2025

Portée par le gouvernement français en concertation avec les compagnies maritimes internationales, la première version de la charte avait été signée en 2022.



Sa révision 2025 renforce les engagements, avec 20 objectifs nouveaux ou renforcés, applicables dès le 1er janvier 2026 dans les ports, les eaux territoriales et la Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV) du nord-ouest de la Méditerranée.



Parmi les principales avancées de cette nouvelle charte figurent l’obligation de raccordement électrique à quai dès que possible pendant toute l’escale, la réduction des émissions atmosphériques avec interdiction des scrubbers à boucle ouverte et un contrôle renforcé en escale, la limitation du rejet d’eaux usées non traitées dans la ZMPV, la protection des cétacés avec des mesures anti-collision, la réduction des nuisances sonores et lumineuses (y compris la limitation des annonces à quai), l’usage de transports à faibles émissions pour les excursions et en escale, la limitation de l’impact touristique sur les sites sensibles et la promotion de l’économie locale, ainsi que l’interdiction de l’approvisionnement en eau douce en cas de sécheresse.