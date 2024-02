Charte croisière durable en Méditerranée : 12 navires audités

viennent saluer les nombreux efforts faits par les acteurs de la croisière pour améliorer en permanence leurs pratiques environnementales en matière d’émissions mais aussi de traitement de leurs déchets et permettent ainsi d’accélérer la transition énergétique du secteur en vue d’atteindre ses objectifs de neutralité carbone

Ces efforts pour réduire notre impact sur l’environnement doivent se poursuivre et pouvoir compter sur un partenariat toujours plus étroit avec les autorités publiques et portuaires. Notre détermination est totale pour que la croisière constitue une manière toujours plus durable de découvrir le monde.

A l'issue de ce travail, l'ensemble des 12 navires CLIA audités se sont vu remettre un certificat de conformité aux engagements de la Charte. Marie-Caroline Laurent, directrice générale de CLIA Europe commente :