Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 27 octobre 2025 :
Les nouveaux frais de visa menacent le rebond du tourisme américain
Airbnb présent dans plus de 80 % des communes françaises
Paris Montparnasse, seule gare française dans le top 10 européen
La Martinique accueillera le voyage de préparation de Miss France 2026
La Tunisie, nouvelle étoile du tourisme mondial selon Lonely Planet, visas et grands frissons : la revue de presse de la semaine
Un guide joignable par WhatsApp suffit, selon la justice allemande
Insolite ! Frissons à la lampe torche dans les châteaux de l’Oise !
Les nouveaux frais de visa menacent le rebond du tourisme américain
Alors que la faiblesse du dollar devrait attirer davantage de visiteurs étrangers aux États-Unis, la récente hausse des frais de visa à 250 dollars pour les ressortissants de pays hors programme d’exemption risque de freiner cet élan.
Selon l’Association américaine du tourisme, cette mesure pourrait entraîner la perte de plus de 3,5 millions de visiteurs d’ici 2028 et de 10,6 milliards de dollars de recettes. Malgré un dollar plus abordable, les coûts élevés du voyage et des services aux États-Unis maintiennent le pays parmi les destinations les moins compétitives en matière de rapport qualité-prix.
Un article de travelweekly.com
Airbnb présent dans plus de 80 % des communes françaises
81 % des communes françaises comptent au moins une location proposée sur Airbnb, soit près de 29 000 villes et villages. @depositphotos/Y-Boychenko
Selon une étude du think tank Terram, 81 % des communes françaises comptent au moins une location proposée sur Airbnb, soit près de 29 000 villes et villages.
La plateforme s’appuie principalement sur le parc résidentiel existant, résidences principales, secondaires ou logements vacants, et contribue à dynamiser les territoires dépourvus d’hôtels.
Si l’étude souligne l’essor du tourisme via Airbnb, des chercheurs rappellent que l’impact réel sur le marché du logement dépend de la nature des biens loués et du niveau de professionnalisation des hôtes. En 2024, les locations touristiques représentaient déjà plus de 40 % des nuitées en France.
À consulter sur sudouest.fr
Paris Montparnasse, seule gare française dans le top 10 européen
Selon l’European Railway Station Index, Paris Montparnasse se distingue comme la première gare française, occupant la 9ᵉ place @depositphotos/TKKurikawa
La sixième édition du European Railway Station Index classe Zurich en tête des meilleures gares d’Europe, suivie par Wrocław et Berne.
Paris Montparnasse se distingue comme la première gare française, occupant la 9ᵉ place avec 89,5 points, malgré un léger recul par rapport à l’an dernier. Elle devance Saint-Lazare (14ᵉ) et la gare du Nord (15ᵉ).
En revanche, la gare de Lyon chute à la 26ᵉ place en raison de temps d’attente élevés, tandis que la Part-Dieu (31ᵉ) reste en bas du classement. Les gares allemandes ferment la marche, pénalisées par des retards fréquents.
Plus à lire sur lefigaro.fr
La Martinique accueillera le voyage de préparation de Miss France 2026
La Martinique accueillera les candidates à l’élection de Miss France 2026 à l’occasion du voyage de préparation. @depositphotos/chromoprisme
Le voyage de préparation des 30 candidates à l’élection de Miss France 2026 se déroulera en Martinique, comme l’a annoncé Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.
Ce séjour, organisé avec le Comité Martiniquais du Tourisme, TF1 et la compagnie Corsair, mettra en valeur les paysages, la culture et l’hospitalité de l’île. Symbole fort pour la reine de beauté originaire de Martinique, cette immersion offrira une visibilité nationale et internationale exceptionnelle au territoire avant l’élection prévue à Amiens le 6 décembre prochain.
A lire sur la1ere.franceinfo.fr
La Tunisie, nouvelle étoile du tourisme mondial selon Lonely Planet
La Tunisie figure parmi les 25 meilleures destinations à visiter en 2026 selon le Lonely Planet. @depositphotos/krzysztofg
Élue parmi les 25 meilleures destinations à visiter en 2026 par Lonely Planet, la Tunisie séduit par la richesse de son patrimoine, la beauté de ses paysages et la vitalité de sa scène culturelle. Le pays connaît un fort rebond touristique, avec plus de neuf millions de visiteurs enregistrés en 2025 et une croissance continue des recettes.
Cette reconnaissance internationale confirme la montée en puissance de la Tunisie sur la scène mondiale, tout en appelant à un tourisme plus qualitatif, durable et haut de gamme, à la hauteur de son héritage historique et de son hospitalité légendaire.
Un article de lapresse.tn
Un guide joignable par WhatsApp suffit, selon la justice allemande
La justice allemande a rejeté la plainte d’un touriste jugeant que la présence du guide, uniquement joignable par WhatsApp, remplissait les conditions du contrat. @depositphotos/prykhodov
Un touriste munichois, mécontent d’un voyage organisé à Dubaï, a porté plainte contre son voyagiste, estimant que le guide germanophone n’était pas assez présent puisqu’il n’était joignable que via WhatsApp.
Le tribunal de district de Munich a rejeté la demande de remboursement, considérant que la présence permanente du guide n’était pas une obligation contractuelle. Seule une réduction de 4,84 € a été accordée pour une visite manquée, le tribunal jugeant qu’un contact à distance via messagerie suffisait pour remplir les conditions du contrat.
A découvrir sur sueddeutsche.de
Insolite ! Frissons à la lampe torche dans les châteaux de l’Oise !
Pour Halloween, les majestueux châteaux de Chantilly et Compiègne troquent leurs lustres contre… des lampes torches ! Le temps d’une nuit, les visiteurs deviennent explorateurs intrépides, arpentant couloirs sombres et salons dorés dans une ambiance digne d’un film d’aventure gothique. À Chantilly, élu monument préféré des Français 2025, on suit un parcours théâtralisé plein de mystères, tandis qu’à Compiègne, on s’aventure exceptionnellement dans les recoins habituellement interdits. Une visite royale… mais pas sans quelques petits frissons ! 👻
Un article de actu.fr
Un article de actu.fr