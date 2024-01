Marc Rochet : "Tout seul, je n’aurais rien pu faire..." 🔑

Tout le monde sait que j’ai un jugement assez amer sur la politique du transport aérien. J’en ai fait en quelque sorte ma religion.



On n’a jamais été dans le registre de l’honnêteté intellectuelle ni même de l’intérêt de la France et de son transport aérien, ô combien important, dans un pays comme la France et j’en ai des regrets.



Je me suis fait débarquer d’AOM pour avoir voulu m’opposer au transfert des vols AOM d’Orly Ouest à Orly Sud et pour des raisons purement politiques et qui n’avaient rien à voir avec ce que nous avions fait avec mes équipes de cette compagnie qui je vous le rappelle a gagné de l’argent.



Une amertume donc de voir un état qui pour des prétextes politiques et de communication ne prend pas la bonne direction.



Notre pays pourrait être beaucoup plus fort sur le plan aérien malgré la pression écologique et environnementale qui est une réalité. Mais on a toujours peur de tout.

Oui. J'aurais pu rejoindre une entreprise publique dans le transport et j’ai toujours refusé, car je ne voulais pas avoir l’État comme actionnaire.



Je considère que dans ce domaine-là , l’État n’est pas un actionnaire digne.



Le dernier ministre des Transports, celui qui vient de sortir, n’était pas en fait le ministre des Transports, mais plutôt le directeur stratégique et financier de la SNCF. Il cherchait par tous les moyens à pomper le contribuable avec des montants colossaux dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent.