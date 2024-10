Maurice : le Shangri-La Le Touessrok rouvre après un lifting complet

« Notre transformation a créé un élégant établissement à l’ambiance tropicale pour les couples et les familles, fusionnant la beauté de l’île avec un design innovant. De nos nouvelles expériences culinaires sensorielles réinventées aux récits artistiques tissés dans chaque chambre, cette rénovation est une célébration des désirs de nos hôtes pour l’aventure et la relaxation dans un endroit qu’ils peuvent appeler leur Shangri-La »,

fait valoir, dans un communiqué de l'entreprise, Gregory Coquet , le Directeur Général du Shangri-La Le Touessrok, Mauritius.Le nouveau design du Shangri-La Le Touessrok s’inspire à la fois de la beauté naturelle de l’Ile Maurice et de l’artisanat local, avec des pièces sculpturales et des accessoires inspirés des techniques de tissage traditionnelles mauriciennes.Si, à la faveur de cette rénovation,-avec des espaces interactifs et lumineux. Elle a également étépar des délices locaux sélectionnés avec soin et des cadeaux artisanaux, tels que des écharpes en batik fabriquées à la main et du vin de litchi Takamaka, offrant ainsi un avant-goût du charme authentique de Maurice.En ouvrant ce nouveau chapitre de son histoire, le Shangri-La Le Touessrok, Mauritius offrira également une: à la détente sur ses plages de sable blanc bien sûr, à l'exploration de l’île privée de l’Îlot Mangénie, à la dégustation de vins millésimés dans la cave Vinoteca du resort s'ajouteront désormais la récolte de miel, les tours en e-bike, les croisières privées en Champagne et les dîners sur la plage sous les étoiles...Par ailleurs, les amateurs depourront se détendre avec des séances de Reiki, des traitements Icoone et des thérapies détoxifiantes Iyashi Dome au Chi, The Spa, tandis que l’, garantira un moment de pure relaxation et de ressourcement.