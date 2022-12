Appli mobile TourMaG



Maurice : muse villas veut compléter l'offre de locations de luxe Les deux fondateurs entendent proposer une "nouvelle expérience de voyages" vraiment "sur-mesure".

Envoyer à un ami Partager cet article

Muse villas se présente comme un concept hôtelier innovant qui rassemble les plus belles villas privées à louer de l'Île Maurice.

Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 23 Décembre 2022

L'île Maurice ne manque pas de belles villas à louer. C'est cependant avec l'idée de créer une "nouvelle expérience de voyage" et des "vacances sur-mesure aux contours uniques" que muse villas vient d'y voir le jour.



Aux commandes de cette nouvelle collection se trouvent deux Mauriciens, Mathieu Appassamy et Xavier Doger de Spéville qui connaissent l’île comme leur poche.



Leur objectif ? Rassembler dans leur collection les plus belles villas locales, dont la plupart n’ont jamais été louées. Mais aussi et peut-être surtout, faire profiter les voyageurs d’un service d’hôtel 5 étoiles opéré en direct.



Plutôt que de poser leurs valises dans un palace, promettent les deux compères, les clients ont ainsi la possibilité de façonner leur séjour, en toute intimité, selon leurs besoins et leurs envies du moment.



En effet, ils sont accueillis par des "villas hosts" formés pour être capable de répondre à leurs attentes.

Ainsi, le "villa host" de chaque propriété connaît - assure muse villas - toutes les meilleures adresses de l’île et peut leur obtenir des accès exclusifs dans ces hot spots.



Pour que tenir cette promesse, muse villas assure avoir développé des relations privilégiées avec les meilleurs hôtels de l’île à proximité des villas : One&Only Le Saint Géran, Shangri-La's Le Touessrok, Constance Prince Maurice, Paradis Beachcomber ou encore LUX* Le Morne.



En prime, Muse villas propose les services d’un cuisinier ou d’une cuisinière attitré(e) pour des repas simples comme raffinés et aussi la possibilité de faire appel à des chefs privés pour des événements particuliers.



Consciente de l’importance d’offrir une parenthèse zen à ses invités, l'équipe de muse villas décline, en parallèle, une multitude de programmes de bien être.

Muse villas : 20 villas d'exception La collection de muse villas compte 20 villas d’exception, très confidentielles.



Ce sont "des demeures qui ont une âme grâce à leurs propriétaires esthètes" . Ultra privées et chaleureuses, elles sont, pour la plupart, disponibles exclusivement via muse villas.



Prenons la Villa L’Ilot. Posé sur un îlot privé au cœur du lagon de Roches Noires, ce petit éden mauricien de 300 m2 possède 4 chambres.



Prenons ensuite La Villa Matahari. Inspirée par les maisons traditionnelles balinaises, cette villa de caractère de 500 m2 et son jardin tropical en bord de mer possède cinq chambres décorées de bois précieux, une piscine et un accès privé à la plage.



Logiquement, Mathieu Appassamy et Xavier Doger de Spéville, les deux Mauriciens qui ont créé muse villas et pensé sa "collection" sont des passionnés de voyages. Ce sont aussi des amis de longue date.



Le premier est un entrepreneur expert de la location saisonnière à l’Ile Maurice, le second a fait ses armes dans le monde de l’hôtellerie 5 étoiles en travaillant notamment pour le groupe The Lux Collective et le Royal Monceau à Paris.



C'est fort de leurs deux expertises complémentaires que ce tandem s’est ensuite rapproché d’une poignée de propriétaires aux biens exceptionnels pour réunir la collection de muse villas.

Lu 128 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Maisons du Monde Hôtel & Suites ouvre 16 suites-appartements à Marseille Le Radisson Blu Grand Hôtel & Spa a rouvert à Malo-les-Bains