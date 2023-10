Ushuaïa Villages, nouvelle franchise dans le tourisme de plein air

Le contenu Ushuaïa Villages peut se développer sur tout type de site, quelle qu’en soit la taille"

L'engagement d'une démarche écologique et environnementale est au cœur du projet. Cette initiative vise à rassembler des propriétaires d'établissements sensibles à ces enjeux.ajoute Olivier Lachenaud interrogé par l'Officile des Terrains de campings.Une occasion de proposer des voyages plus "durables et responsables". Ushuaïa Villages propose aux visiteurs de découvrir la région et son patrimoine.Cette initiative va répondre à la demande croissante de la clientèle en quête d'une expérience de voyage plus respectueuse de l'environnement