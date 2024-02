SEBASTIEN MAURY Gérant de la Sarl Chic Planet’ Voyages

Sébastien Maury a 52 ans. Marié et père de 3 enfants, il est petit fils d’agriculteur. Après de nombreuses années en tant que Directeur d’accueil de loisirs en France et à l’étranger, diplôme Fédéral de moniteur de ski en main, Sébastien devint fondateur de l’Association Vent d’Autan organisatrice de séjours enfants. En 2007, il décide de voler de ses propres ailes avec le rachat de l’agence de Voyages Chic Planet basée à Léguevin.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 22 Février 2024

BIOGRAPHIE De 2007 à aujourd’hui – Gérant de la Sarl Chic Planet’ Voyages (7 salariés)

➢ Agence de Voyages, marque : Chic Planet’ Voyages – www.chicplanetvoyages.fr

➢ Tour Opérateur ski hors-piste, marque : Planète Freeride – www.planete-freeride.com

➢ Tour Opérateur Enfants (colonies de vacances) Marque : Chic Planet’ Colos – www.colos.chic-planet.fr

➢ Tour Opérateur Enfants (centres de loisirs et ALAE) Marque : Chic Planet’ Kids – www.kids.chic-planet.fr

De 1993 à 2007 – Directeur Commercial de l’Association Vent d’Autan (Membre fondateur de l’Association)

➢ Tour Opérateur Enfants (colonies de vacances)

VTT, Ski, Padel, randonnée pédestre

Moniteur fédéral 2ème degré (2001) licencié au ski club de l’Isle Jourdain (Gers)





DIPLOMES - BTS ACSE (Analyse et Conduite du Système d’Exploitation) - 1991

- BTA (Brevet de Technicien Agricole) - 1989

DISTINCTIONS & MANDATS - Vice-président de l’USC Football de Colomiers (2008) – Club de 850 licenciés – Equipe 1 en National 3

- Conseil d’administration de l’association Resocolo (2012)

- Délégué régional APST Occitanie 1 (2022)

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE - Chic Planet' - Là ou tout a commencé !

CONTACT - Sébastien MAURY (Linkedin)



Lu 151 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > ALAIN DE MENDONCA YORICK CHARVERIAT SEBASTIEN PIETTE