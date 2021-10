I. Etudes Métier MemberShip Club toutes les études publiées depuis février 2021

Vous trouverez sur cette page toutes les études métier répertoriées dans le cadre de la liste de diffusion Whatsapp quotidienne, réservée aux abonnés du MemberShip Club à jour de leur cotisation. Quelque soit la date de votre adhésion, vous pourrez désormais y accéder au même titre que tous les autres MemberShip.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 29 Octobre 2021

Les ‘'revenge travelers" prêts à casser la tire-lire (Simon-Kucher & Partners) - 9/02/21 20210119_LTT_Leisure Travel Trends_2021 Survey Results_Global_FR_vsent (2).pdf (893.83 Ko)





Une étude de Strategy & Marketing Consultants sur le marché européen, apporte une bouffée d'oxygène : les ‘'revenge travelers" sont prêts à casser la tire-lire pour voyager.

La dernière évolution du "voyage durable" et de l'"éco-tourisme" souligne l'importance, non seulement d'éviter de nuire aux destinations que nous visitons, mais aussi d'apporter des contributions positives pour les laisser en meilleur état qu'à notre arrivée, et en particulier à la suite du désastre économique que la pandémie a provoqué dans les communautés du monde entier.

Le dernier rapport d'Euronews et de Globetrender** décrit "l'immersion dans la communauté" comme une priorité pour le voyageur conscient de l'année prochaine, en donnant la priorité aux opportunités qui permettent un contact direct avec les communautés locales pour aider à réduire la pauvreté et à réparer les écosystèmes économiques.

OMT : COVID - 19 RELATED TRAVEL RESTRICTIONS A GLOBAL REVIEW FOR TOURISM (42 pages/mars 2021) Covid-19 - Le dernier rapport de l'OMS (2).pdf (1.05 Mo)



Ce neuvième rapport intitulé Restrictions de voyage liées au COVID-19 - Un examen global pour le tourisme a été élaboré par le département du développement durable du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Département du développement durable du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Ce rapport a été préparé sous la supervision du Dr Dirk Glaesser, avec les contributions principales de Roxana Ashtari, Lorna Hartantyo et Cordula Wohlmuther. Virginia Fernández-Trapa a relu et commenté le rapport.

Enquête Booking.com (Janvier 2021) & Sondage Ifop Livre Blanc Tourisme et Voyage - Juillet 2021 - WUBS FR (1).pdf (2.16 Mo)

Enquête Booking.com : enquête commandée par Booking.com, menée en janvier 2021 auprès d’un panel représentatif de 1000 adultes français prévoyant de partir en voyage au cours des 12 prochains mois.

Sondage Ifop : sondage réalisé par l’institut de sondage Ifop pour le compte du site VoyageAvecNous auprès d’un panel représentatif de 1010

adultes français à partir d’un questionnaire en ligne entre le 27 et 28 avril 2021.

BAROMETRE OPODO FRANCE - Etude Guy Raffour Analyse - Baromètre Opodo 2021 .docx (2).pdf (137.87 Ko)

Guy Raffour : Dans un contexte inédit de crise sanitaire générant des contraintes de déplacement et de distanciation sociale, deux confinements et des séjours à l’étranger fortement réduits, 2020 se solde par un taux de départ en baisse de 8 points par rapport à 2019.

Benoît Crespin, Directeur Général d’Opodo France « Cette étude, unique sur le marché français, mesure précisément depuis 19 ans les évolutions du tourisme de loisir. Les Français préparent et réservent majoritairement en ligne. Notre objectif est d’accompagner la reprise grâce au déploiement de services utiles et innovants qui facilitent le voyage».

Analyse des résultats par Guy Raffour, Fondateur du Cabinet d’études Raffour Interactif, auteur du Baromètre.



● 60% des Français de 15 ans et + sont partis en 2020 en séjour de loisir / détente / vacances (*)

● soit une baisse de 8 points vs 2019, avec un budget pour le principal séjour de vacances à moins 30%



INFOGRAPHIE AMADEUS/CENSUSWIDE ( entre le 18 et le 26 février 2021) French Translation France - Infographic - Rebuild Travel Global Traveler Survey (1).pdf (3.69 Mo)

Selon une nouvelle étude commandée par Amadeus à Censuswide, 81 % des voyageurs français seraient enclins à utiliser les passeports sanitaires numériques pour faciliter la reprise des voyages. 36 % des voyageurs français expriment le souhait de réserver leur voyage dans les six semaines suivant la levée des restrictions.

Quelles solutions pourraient contribuer à rassurer les voyageurs français et apaiser leurs inquiétudes: des voyageurs ont déclaré qu'une application de voyage utilisable tout au long du voyage les rassurerait en leur garantissant que toutes leurs informations se trouvent au même endroit.



Méthodologie: Censuswide a interrogé 9 055 personnes ayant voyagé à l'étranger au cours des 18 derniers mois en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde, à Singapour, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et en Russie entre le 18 et le 26 février 2021. 30% des voyageurs admettent qu'une application de voyage les inciterait à voyager une fois les restrictions levées 40% des voyageurs seraient plus enclins à utiliser une application si un voyagiste s'associait à une organisation sanitaire crédible



DOSSIER "UN TOURISME EN ETAT DE CHOC" Un-tourisme-en-etat-de-choc-Comment-repenser-lavenir-1 (1).pdf (1.47 Mo)

MemberShip Club est heureux de vous offrir ce dossier piloté et écrit en partie par Josette Sicsic (Futuroscopie), qui a pour thème “Un tourisme en Etat de choc : comment repenser l'avenir ?”

Dix-sept perspectives sont abordées par Thierry Coltier, Philippe Doizelet, Stéphane Durand, Josette Sicsic, François Victor et Pierre Godlewski, et posées comme autant d’alertes et de défis face aux changements en cours.

D’une activité saisonnière procurant un complément de revenus, le secteur touristique est devenu un puissant facteur de création d’emplois. Son poids économique est considérable, que ce soit en France ou dans le monde (environ 8% du PIB), avec des effets d’entrainement connexes très variés (transport, urbanisme, art de vivre, évènementiel, culture, sport…). Son rôle d’ascenseur social est souvent rappelé.

Le tourisme est donc une composante majeure de l’attractivité des territoires, de leur capacité à attirer les entreprises, les familles et les cerveaux. Composante du soft-power des territoires, il est en lien avec leur histoire, leurs savoir-faire, leurs capacités à innover… et, de plus en plus, avec l’affirmation d’une qualité de vie spécifique, propre à des environnements et des écosystèmes préservés.



COMPAGNIE DES ALPES :: PORTRAIT DES VACANCES TRICOLORES LObSoCo-Compagnie-des-Alpes-I... (2.84 Mo)

La Compagnie des Alpes a mené une étude fort intéressante sur l’évolution des vacances et des loisirs des Français sur le thème "Vécues, rêvées, covido-entravées, responsables ou numériques... Portrait des vacances tricolores."

Elle a été conduite sur la base d’un échantillon de 4000 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.

L’étude a été conduite sur la base d’un échantillon de 4000 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans. Afin de garantir la représentativité de l’échantillon, des quotas ont été établis sur la population globale interrogée suivant les critères suivants : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région de résidence, taille de l’unité urbaine de résidence et niveau du diplôme le plus élevé. Afin de garantir une représentativité fine, les données ont été redressées à partir de l’ensemble des critères ayant servi de quotas –de manière très légère du fait d’écarts très faibles à la structure de la population nationale sur l’ensemble des critères définis, à l’exception du niveau de diplôme où la première tranche était significativement sous-représentée et a nécessité un redressement un peu plus fort.



HARRIS INTERACTIVE : VOYAGER, S'EVADER... APRES UN AN DE PANDEMIE UN TOURISME NOUVELLE DEFINITION ? rapport-harris-une-nouvelle-idee-du-tourisme-cetelem (1).pdf (902.59 Ko)

Un voyage idéal entre découverte et détente P.5

Des préférences de voyage qui allient évasion et pragmatisme P.11

Destination, moyens de transport… quelles modalités pour le tourisme aujourd’hui ? P.17

Le budget voyage, des essentiels au superflu P.23

Après la crise sanitaire, de nouvelles perspectives pour le tourisme ? P.28



Méthodologie d’enquête



Enquête réalisée en ligne les 13 au 14 avril 2021.

Échantillon de 1 004 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

▪ Les étiquettes « Se considèrent à risque » désignent les personnes qui indiquent se considérer à risque face aux formes graves du coronavirus.

ETUDE IPSOS POUR ALLIANCE FRANCE TOURISME - INTENTIONS DE DEPART DES FRANCAIS Ipsos pour Alliance France Tourisme-Intention départ vacances-26042021 (1).pdf (1.94 Mo)

Une étude IPSOS pour Alliance France Tourisme sur les intentions de départ des Français, nous apprend que 69% d'entre eux partiront en France cet été, dont 32% au bord de la mer et 14% en Europe.

