TUI France frôle l'équilibre sur l'exercice 2021 - 2022

De son côté le Groupe TUI a enregistré un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 409 millions d'euros contre une perte de 2 milliards d'euros l'exercice précédent.



Compte tenu de ses résultats, TUI prévoit de rembourser intégralement l'aide reçue de l'État allemand dans le cadre de la pandémie d'un montant de 730 millions d'euros.



Tui prévoit également de réduire considérablement les lignes de crédit accordées par la banque publique de développement KfW. Les remboursements seront refinancés par des augmentations de capital, a-t-il ajouté.



Sebastian Ebel, PDG a déclaré : "Nous avons connu un été fort, un très bon trimestre et nous avons atteint l'objectif annoncé d'un EBIT sous-jacent nettement positif.



Le tourisme reste un secteur de croissance à long terme et attractif. Toutes les données fondamentales le montrent, et les mégatendances à long terme, dont notre industrie bénéficie particulièrement, restent intactes. Nous nous attendons également à ce que 2023 soit une bonne et solide année, mais nous sommes très conscients des facteurs de marché externes.



(...) Notre stratégie se concentre sur une offre de produits plus large qui nous permettra d'attirer de nouveaux clients - combinée aux valeurs de la marque attendues de TUI : une qualité élevée et constante, la flexibilité et l'orientation client. Notre formule pour créer les bases d'une future croissance rentable du Groupe se résume en quelques mots : nouveaux produits, nouveaux clients, plus de parts de marché.."