Le premier avantage, c'est que l'ensemble du chiffre d'affaires qui est généré par une agence mandataire est en fait du chiffre d'affaires qui est porté par TUI France.En termes de garantie financière, c'est TUI qui garantit le volume d'activité auprès de l'APST, ce qui permet de bénéficier de contre-garanties et d'une cotisation minimales. C'est une grosse économie pour les gérants et pour les nouveaux entrants.Le deuxième avantage c'est que dans un modèle mandataire, le client paye directement TUI France. Les gérants n'ont pas de souci de comptabilité, ils ne doivent par régler les fournisseurs. Ils doivent pointer les encaissements, déclarer la TVA une fois par mois et certifier leurs comptes à la fin de l'année. C'est très allégé en termes de structure.Toute l'énergie du mandataire peut être ainsi tournée vers la vente, et pas vers l'administratif.Troisième avantage : ils n'ont ni à se soucier du matériel informatique, ni des outils. Cela peut aller jusqu'à la fourniture des écrans pour les vitrines. Nous installons l'intégralité du matériel et nous leur fournissons même la liaison Internet. La seule chose dont ils doivent s'occuper, c'est la téléphonie.Enfin, il y a tout le volet marketing. Le réseau bénéficie des campagnes TUI au niveau national, et des campagnes sur nos marques Club Marmara, Club Lookea et Nouvelles Frontières.Mais nous les accompagnons aussi sur le déploiement de campagnes locales. Nous avons des budgets pour cela et un service dédié. Nous avons également une forte synergie entre notre site Internet et nos agences.Le client peut commencer sa réservation sur le site, puis la finaliser en agences grâce à notre dispositif web to store. Le client a la possibilité de choisir son agence.Nous avons aussi mis en place le Web call back. Le client qui est sur Tui.fr ou sur le site Nouvelles-frontieres.fr a la possibilité d'être mis en relation par téléphone avec l'une de nos agences mandataires. Cela permet de toucher des clients situés dans la France entière. Nous avons mis en place un système de file d'appels par ordre d'arrivée.Toujours sur le marketing, nous mettons à leur disposition un outil CRM qui est très puissant. Nous stimulons le réseau pour qu'il alimente la base, qu'il rentre des prospects, etc.En contrepartie, nous communiquons au nom de leur agence, auprès des clients : 3 à 4 fois par semaine, ils reçoivent une newsletter de la part de TUI, mais au nom de l'agence.Petite cerise sur le gâteau, si l'agence a amené un prospect qui concrétise son voyage en ligne, elle bénéficiera quand même d'une petite rémunération. Enfin, nous les aidons sur les avis Google, sur la formation produits, sur le juridique...