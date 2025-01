Expansion mondiale : les grandes ambitions de TUI Group !

Autre axe stratégie du déploiement de TUI Group, la division Marchés + Compagnies Aériennes qui a été réorganisée en 2024.

Le groupe a créé des plateformes de production mondiale afin d'obtenir une meilleure efficacité coût. "Nous produisons à des coûts bien meilleurs" affirme Sébastien Ebel.



Concernant, la compagnie aérienne TUI Ariline qui exploite une flotte de plus de 130 avions, le groupe a renforcé et élargi son pôle commercial " afin de disposer à l’avenir d’une plus grande indépendance dans la gestion de ses performances" . L'objectif est de donner "un rôle plus fort au sein du groupe et lui permettra de capter de nouveaux clients" et partenaires B2B.



A côté de cela, le CEO réaffirme son engagement sur les voyages à forfait, point fort du groupe qui "restent le produit stratégique de base". Cependant ils évolueront pour les rendre "plus flexibles et dynamiques, avec plus d’options et de choix pour les clients" , tout en conservant les avantages clés : "sécurité, service et confort".



"À cela s’ajoute la qualité des conseils prodigués par les agences de voyages. Même pour les groupes cibles jeunes, cela devient de plus en plus important. Nous y voyons un potentiel évident" explique Sébastian Ebel.



Ce dernier souhaite également proposer "toute une gamme d’expériences de loisirs". Pour ce faire, le groupe va continuer de renforcer l'activité "Holiday Experiences" qui englobe Hotels & Resorts, Cruises et TUI Musement. Les hôtels et les croisières ont particulièrement performé en 2024. Des investissements sont dans les tuyaux sur la partie hôtels comme nous l'avons notamment évoqué plus haut sur l'Asie, mais pas que. Le groupe compte environ 430 hôtels sous différentes marques.



Sur la croisière, la flotte de TUI Cruises va évoluer : deux nouveaux navires entreront dans la flotte d'ici deux ans, et celle de Marella au Royaume-Uni sera rénovée.



Mais le Groupe souhaite aussi passer la vitesse supérieure sur les loisirs avec TUI Musement.



"Notre ambition est claire : être le partenaire privilégié des gens pour leurs loisirs, que ce soit en vacances ou chez eux à Hanovre, Munich ou Amsterdam, pour aller à un concert, visiter un musée ou faire une excursion à Majorque. Nous avons l’intention d’élargir considérablement notre offre."



Une feuille de route qui fait dire à Sebatien Ebel en guise de conclusion : "En développant de nouveaux produits et en atteignant de nouveaux clients, nous gagnerons des parts de marché, stimulerons la croissance et les bénéfices et, ce qui est très important, nous continuerons d’améliorer notre trésorerie. Et nous serons moins dépendants de l’Europe en tant que région. "