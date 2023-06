Nouvelles Frontières renforce ses liens avec le Kirghizstan

Le Kirghizstan est un pays d'Asie centrale situé dans les montagnes de l'Altaï et du Tian Shan. Le pays est connu pour ses paysages à couper le souffle, ses vastes étendues de montagnes, ses lacs cristallins et ses prairies verdoyantes.



La capitale du Kirghizstan est Bishkek, une ville dynamique mêlant architectures soviétique et moderne. Elle abrite des marchés animés où l'on peut trouver des produits locaux, des souvenirs artisanaux et une cuisine traditionnelle savoureuse.



L'un des attraits majeurs du Kirghizstan est le lac Issyk-Kul, le deuxième plus grand lac de montagne du monde. Entouré de sommets enneigés, il offre des plages pittoresques, des activités nautiques et des possibilités de randonnées dans les environs.



Les montagnes du Kirghizstan offrent de superbes opportunités pour les amateurs de trekking, d'alpinisme et de sports d'aventure. Le parc national d'Ala Archa, situé près de Bishkek, est un endroit populaire pour les randonneurs avec ses sentiers pittoresques et ses sommets escarpés.