Près de 60 agents de voyages conquis par l’expérience TUI France en Crète Organisé par le nouveau service formation et support des ventes

En à peine quelques mois d’existence, le service formation et support des ventes de TUI France séduit déjà de très nombreux agents de voyages grâce à la variété des services proposés en aide à la formation. En effet, depuis janvier 2023, TUI France a créé ce service dédié à la formation pour accompagner les agents de voyages et booster leurs connaissances destinations & produits TUI France.

Rédigé par TUI France le Dimanche 25 Juin 2023

C’est dans ce contexte que Romain Rortais, Directeur du service formation et support des ventes de TUI France et son équipe, ont organisé la première « convention force de ventes du réseau TUI » du 9 au 12 juin 2023, en Crète en présence de près de 60 agents de voyages TUI venus de toute la France (Lyon, Bordeaux, Lille, Paris, etc.). L’objectif de ce voyage était de renforcer l’expertise des participants concernant les Clubs Lookéa, les Clubs Marmara et Nouvelles Frontières. Pari réussi grâce à un programme très complet qui a permis une immersion totale à la fois culturelle et dans l’univers de TUI France.

Ces quatre jours d’immersion ont été variés Découverte de Réthymnon et du magnifique monastère Arkadi, visite du nouveau Club Marmara Athina Palace, du Club Marmara Réthymnon Maravel, du Club Lookéa Marina Beach, du Club Lookéa Bali Paradise. Ce voyage était l’occasion aussi de découvrir la qualité de l’animation très reconnue des équipes Club Lookéa et Club Marmara à destination, notamment avec la découverte du tout nouveau spectacle « Chaplin » et d’une soirée festive pour les 25 ans des Clubs Lookéa.



En effet, durant la saison estivale les vacanciers ne pourront qu’être séduits par les talents des équipes d’animation de TUI France. Dans les Clubs Marmara où la thématique du cinéma est à l’honneur cet été, le spectacle « Chaplin » attend les vacanciers avec 45 minutes de danse, sketchs, mises en scènes visuelles autour d’un acteur principal Charlie Chaplin qui se retrouve dans des situations toujours plus loufoques les unes que les autres. Un après-midi est aussi dédié au jeu « Alibi » où « Charlie Chaplin » se fait kidnapper et tous les animateurs sont potentiellement accusés. Durant cette demi-journée, les vacanciers affronteront les animateurs durant des jeux d'esprit, d'adresse, de force, etc. afin de découvrir l'alibi de chaque animateur et ils profiteront de cours de danse basés sur un film célèbre et de cours d’aquagym 100% cinéma.



Le spectacle boarding qui a pour décor un aéroport est à retrouver dans tous les Clubs Lookéa. Du comptoir d’enregistrement, aux hôtesses de l’air en passant par les douaniers et les contrôleurs aériens, les équipes se mettent en scène dans un spectacle de chorégraphies, sketchs sans parole. Au mini-club, les enfants deviennent de vrais aventuriers durant leur séjour avec les aventures de Looky « le mystère des temples perdus », qui leur permettent de participer à de nombreuses épreuves et jeux.

Ce voyage a aussi été l’occasion de réunir pendant 2 heures, ces passionnés du tourisme autour de sujets qui font l’actualité de TUI France comme les nouveautés de l’hiver, TUI marque de services qui accentue tout le travail fait par le tour-opérateur auprès des voyageurs, en amont du voyage, pendant le voyage et au retour des vacanciers.



Finalement, ce séjour a permis de créer une réelle connexion entre les agents de voyages pour un enrichissement mutuel : l’information et les connaissances ne proviennent pas uniquement du siège de TUI France, les agents de voyages ont un savoir et ils l’ont plus que prouvé durant ce voyage ! Assurément, la connexion créée ici va continuer à opérer dans les mois à venir au sein du réseau TUI.

Pour renforcer les échanges et être toujours à l’écoute des besoins du réseau, les agents de voyage ont pu profiter de la présence du service transport, des équipes de production, du service formation et évidemment de l’équipe en charge du réseau d’agences mandataires.

« Nous avons décidé d’organiser cette première convention force de ventes en Crète car il s’agit d’une des destinations coup de cœur des Français chaque année. Quel plaisir de réunir autant d’agents de voyages aussi motivés et passionnés par leur métier. Ce voyage a permis à près de 60 agents de voyage de découvrir tous nos produits TUI France en Crète, de mieux cerner chaque spécificité de nos marques Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières. Le séjour a permis également de découvrir une de nos nouveautés 2023 : le très beau Club Marmara Athina Palace. C’est un club avec de très nombreux atouts, sa vue splendide entre mer et montage est incroyable et marquera tous les vacanciers ; enfin, sa qualité de confort et de service fera de ce club un best-seller de notre production ! » indique Romain Rortais, directeur du service formation et support des ventes de TUI France.



Un des moments forts de ce voyage demeure la soirée d’anniversaire des 25 ans des Clubs Lookéa. Elle restera dans tous les esprits grâce des happenings organisés toutes les 15 minutes par nos équipes d’animation qui ont montré toute l’étendue de leurs talents : jongleurs, danseurs, musiciens, chanteurs… Les agents de voyage ont été impressionnés par la variété et par la qualité des prestations des équipes talentueuses des Clubs Lookéa et des Clubs Marmara. Bien sûr, il était primordial pour TUI France de fêter cet anniversaire des Clubs Lookéa avec tous les vacanciers présents sur place. C’est d’ailleurs symboliquement 25 de nos vacanciers, enfants et adultes, qui ont apporté l’immense gâteau d’anniversaire d’un mètre cinquante. A la fin de la soirée, tous les yeux se sont levés vers le ciel pour apprécier un magnifique feu d’artifice, final d’une soirée qui restera gravée dans les mémoires de tous les vacanciers et les agents de voyages présents.

