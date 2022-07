Appli mobile TourMaG



La Costa Academy, le programme de formation en ligne de Costa, est de retour pour sa deuxième saison !

Costa Croisières a lancé en mai 2022 la deuxième saison de la Costa Academy, son programme de formation en ligne disponible sur la plateforme BtoB Costa Extra, qui vise à renseigner les agents de voyage sur le produit croisière, de manière ludique et interactive.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 4 Juillet 2022

Une première saison plébiscitée par les agents de voyages ! Plus de 1000 agents de voyages participants, 7000 modules suivis et 3 croisières remportées par les trois meilleurs agents du classement final… Après le succès de la première saison, la Costa Academy a été relancée dans une version 2022, avec de nouveaux modules.



La première édition, qui s’est achevée en avril 2022, a vu le grand gagnant remporter une croisière d’une semaine sur le tout nouveau navire amiral de la flotte, le Costa Toscana. Les places d’honneur n’ont pas été en reste, avec une mini-croisière pour les deuxième et troisième du grand quiz final.



Dans l’optique de toujours mieux accompagner les professionnels du secteur, Costa Croisières ne pouvait faire autrement que de renouveler l’expérience de la Costa Academy, son programme de formation en ligne qui a été largement plébiscité par les participants à l’issue de sa mouture 2021. A travers des modules interactifs et variés, les agents ont pu découvrir le nouveau Costa et se former sur des sujets divers, de la nouvelle offre tarifaire à la gastronomie à bord, en passant par le gaz naturel liquéfié, mais aussi découvrir en profondeur la flotte Costa ou apprendre des techniques de ventes efficaces comme le cross-sell et l’up-sell.

Une formation simple, amusante et interactive Les modules sont répartis en trois catégories : connaissance produit, conseils pour vendre la croisière, et enfin une « boîte à outils », dans laquelle on retrouve les outils opérationnels pour accompagner chaque étape de ses négociations commerciales. Ils sont mis en ligne progressivement, depuis mai et jusqu’à décembre 2022, mois qui verra la publication d’un grand quiz final, permettant à chacun de tester ses connaissances, de se confronter à ses confrères et pourquoi pas de gagner l’un des lots mis en jeu !



Nouveauté 2022 : une catégorie qui permet de revoir les cours de la saison passée. En effet, certains modules de la Costa Academy saison 1 sont toujours disponibles, ce qui est parfait pour les personnes qui n’auraient pas encore suivi cette formation, qui souhaitent simplement revoir certaines parties, ou encore pour les étudiants en tourisme qui débuteront le programme lors de la prochaine année scolaire.



Dans la saison 2, les professionnels ont déjà accès à plusieurs cours : un module interactif sur le nouveau C|CLUB , le club de fidélité Costa, revu, simplifié et lancé fin avril dernier. Avec ce module, les agents de voyages pourront connaître les bases du nouveau programme C|CLUB pour renseigner au mieux leur clientèle sur les inscriptions, les modalités pour gagner des points lors d’une croisière, les avantages inhérents pour chacun des 5 niveaux et la validé des points cumulés. A la clé, ils pourront mettre en pratique le programme par le biais d’un quiz. Ils peuvent également suivre un cours très réussi portant sur la gastronomie et l’expérience culinaire à bord des navires Costa : un module très pragmatique, qui aidera les agents de voyages à connaître les meilleurs arguments face à différentes typologies de clients à bord de différents navires.



A ce jour, ce ne sont pas moins de quatre modules qui sont déjà en ligne, avec encore d’autres à venir, sur des sujets aussi variés que les excursions, la découverte d’une journée type à bord d’un navire Costa, ou des astuces et conseils pour vendre efficacement certains programmes, comme les croisières hivernales aux Caraïbes.



Accompagner les agents de voyages et les écoles de tourisme conseils pour booster ses compétences en négociations commerciales sur le sujet croisières.



Chaque module de formation s’articule en deux temps : le cours pour une formation théorique, il peut s’agir d’un contenu à lire ou d’un cours interactif à suivre, suivi d’un quiz, une série de questions relatives au thème abordé pendant le cours, et qui rapporte des points une fois réussi ce qui joue dans le classement de chaque personne car il s’agit d’un parcours individualisé. Et pour les meilleurs, des lots exceptionnels seront attribués à l’issue du quiz final ! Alors restez aux aguets, soyez au courant des derniers modules sortis grâce à la newsletter Costa, et rendez-vous sur

« Tu me files ton code Costa Academy ? » Ce n’est pas nécessaire, le code est gratuit !



Les professionnels souhaitant le détail du dispositif pour suivre cette formation retrouveront toutes les infos sur www.costaextra.fr

