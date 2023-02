Le Costa Serena revient en Asie dès juin 2023

Le Costa Serena, entré en service en 2007, proposait jusqu’à fin janvier 2020 des croisières en Asie de l'Est, avec des départs de Chine.



Après trois années de pandémie de Covid-19, et alors que les pays asiatiques ont rouvert leurs frontières, le navire s'apprête à reprendre ses activités en Asie avec un programme de 30 croisières réalisées en collaboration avec des partenaires locaux.



" La signature des accords commerciaux s’est déroulée à Dubaï, à bord du Costa Toscana , annonce Costa Croisières dans un communiqué, pour une reprise en avance sur le calendrier initial des opérations en Asie.



Ainsi, en juin 2023, 6 croisières seront consacrées au marché sud-coréen, tandis que 24 croisières sont prévues pour le marché taïwanais de juillet à septembre 2023.



Les itinéraires, d'une durée de quatre à sept jours, comprennent des destinations d'Asie de l'Est, dont le Japon avec les villes de Sasebo, Kagoshima, Otaru, Hakodate, Naha, Miyakojima et Ishigaki.



Des départs sont prévus des ports de Busan, Sokcho et Pohang en Corée du Sud, et Keelung à Taiwan.