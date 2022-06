Le Groupe Costa crée un service dédié à décarbonation

De plus, le département étudiera et testera de nouvelles technologies, telles que les batteries, les piles à combustible, l'énergie solaire et éolienne, afin d'accélérer leur utilisation.



Afin de réduire les niveaux d'émission, des systèmes d'épuration des gaz d'échappement de nouvelle génération sont actuellement mis au point avec des partenaires indique le Groupe qui compte aussi utiliser des carburants alternatifs.



« La lutte contre le changement climatique exige des efforts et engagements importants. Nous considérons que la création de notre département est un atout essentiel pour accélérer le développement d’innovations tout en atteignant notre objectif d’avoir des opérations neutres en carbone d'ici 2050 », a déclaré Michael Thamm, PDG du groupe Costa et de Carnival Asia.



Pour rappel le Groupe Costa a été le premier opérateur à utiliser des navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) avec quatre navires déjà en service.



Enfin, le groupe s’apprête à installer le plus grand système de stockage par batteries lithium-ion sur le navire de croisière AIDAprima d'ici l'été. En outre, des piles à combustible alimentées par de l'hydrogène dérivé du méthanol sont en cours d'installation sur l'AIDAnova pour des premiers tests cet été.



En collaboration avec Ecospray, une société italienne dont Costa est actionnaire, le groupe Costa travaille également sur des projets expérimentaux de capture du carbone.