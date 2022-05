Istanbul : Costa Croisières disrupte ses itinéraires et mise sur la Turquie

Au printemps, en été et en automne, du 1er mai au 13 novembre 2022, Costa Venezia proposera 2 itinéraires d’une semaine dédiés à la Turquie et à la Grèce, qui pourront être combinés en un seul de 15 jours, avec 8 escales de plus de 10 heures chacune.



Le premier itinéraire est juste parfait pour ceux qui souhaitent explorer le meilleur de la Grèce et de la Turquie en un seul séjour. Il comprend une escale de deux jours et une nuit à Istanbul, Izmir et Bodrum et Mykonos et Athènes.



Le deuxième itinéraire se concentrera sur des lieux plus insolites en Grèce et en Turquie, avec 2 escales de deux jours et une nuit à Istanbul et Kusadasi, en Turquie, avant de partir à la découverte de Rhodes et Héraklion, en Grèce.



En hiver 2022-23, Costa Venezia proposera un troisième itinéraire de 12 jours vers la Turquie, l’Égypte, Israël et Chypre, avec une visite d’Istanbul (escale de 2 jours et une nuit), Bodrum, Limassol, Haïfa (escale de deux jours et une nuit), Alexandrie et Kusadasi.



L’offre d’excursions disponibles a été repensée pour mettre en exergue des lieux plus confidentiels, plus authentiques et peu visités. Elle est très fournie et devrait convenir à toutes les clientèles.



Par exemple un concert privé dans un amphithéâtre romain à Éphèse, Istanbul by night, une croisière sur le Bosphore, entre les deux continents, passer la nuit dans les maisons troglodytes en Cappadoce, se détendre dans les piscines naturelles de Pamukkale...



Ce sera aussi l’occasion de se promener dans les vignobles de Kusadasi, avec un expert viticulteur, faire une promenade à cheval à travers les forêts de pins et la plage de Pamucak, explorer Bodrum sur un caïque privé ou profiter des plages de Mykonos, Rhodes et de la Crète.