Costa Croisières embarque 500 passagers français pour son tour du monde 2023

Le navire sera de retour en Italie le 13 mai 2023, après un périple au long cours…



De la Méditerranée à la péninsule arabique, le navire accostera dans des ports riches en histoire : Rome, Olympie, Limassol, Jérusalem et Aqaba (Pétra) en Jordanie.



C’est ensuite l’Inde que les passagers pourront découvrir avec des escales à Mumbai et à Goa.



Le Costa Deliziosa mettra le cap au sud vers les Seychelles, la Réunion, L'Ile Maurice et Madagascar en faisant escale tout d'abord aux Maldives. C'est ensuite le continent africain qui sera exploré avec des escales en Afrique du Sud et en Namibie.



Après avoir traversé l'océan Atlantique jusqu'à Rio de Janeiro au Brésil, les passagers navigueront vers l'extrémité du continent, vers "la fin du monde" en Patagonie argentine en passant tout d'abord par l'Uruguay et Buenos Aires.



Le navire remontera ensuite les côtes chiliennes jusqu’au Panama en passant par le Pérou et l'Equateur. Le Costa Deliziosa accostera ensuite sur les côtes caribéennes d'Amérique centrale : au Costa Rica et en Honduras.



Avant de mettre le cap sur l'Europe, les passagers découvriront les paysages du Mexique et des Etats-Unis. Le navire sera de retour à Marseille le 6 mai 2023 après des dernières escales dans les Açores, à Tanger et à Cadix.



Au total, 46 destinations sur cinq continents seront parcourues durant ce long périple.