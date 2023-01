Attitude Manche rationalise ses sites et lance un site unique

"a pour mission d'inspirer et de donner envie de découvrir la Manche tandis que les territoires infra-départementaux ont pour mission de promouvoir l'offre plus précise et exhaustive sur leur zone d'influence.



Attitude Manche joue ainsi la carte de la complémentarité en valorisant les territoires infra-départementaux et en créant de multiples passerelles vers leurs propres sites web pour un parcours client complet et cohérent. Dans la même logique, la part belle est également faite aux offres réservables en ligne avec un moteur de recherche ergonomique".

Attitude Manche a développé au fil du temps plusieurs plateformes web dédiées aux besoins de ses différentes cibles. Aujourd'hui,Le nouveau site explique un communiqué de presse