4 jours la Manche au naturel Un séjour complet du nord au sud de la Manche.

Les plus beaux paysages de la Manche réunis dans un séjour de 4 jours avec des visites privatives et originales.

Rédigé par Aline Laillé, Les Carnets d’Evatours le Lundi 17 Janvier 2022





Dates de validité :

2022



Proposé par :

Les Carnets d’Evatours



Durée :

4 jours / 3 nuits



Prix à partir de :

475 € TTC par personne



Descriptif de l’offre Découvrez la Manche avec ses paysages naturels.



► Le 1er jour, parcours spectacle immersif au Manoir du Tourp, visite libre de la Hague sauvage avec Port Racine et Goury puis balade nature guidée privative au Creux du Mauvais Argent, pour découvrir les secrets des falaises au rythme des légendes de l’époque des corsaires.



► Le 2ème jour, randonnée libre sur le sentier des douaniers à la Baie d’Ecalgrain et au Nez de Jobourg. Déjeuner. Visite libre du Jardin botanique de Vauville. Arrêt goûter à la Maison du Biscuit, montée au phare de Carteret pour admirer le panorama sur les îles anglo-normandes.



► Le 3ème jour, embarquez pour la journée à bord d’un vieux gréement et naviguez vers les îles Chausey avec ses 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute.



► Le 4ème jour, balade commentée des grèves en baie du Mont Saint Michel puis découverte libre du Mont et de l’abbaye.



Le prix comprend ● L’hébergement : 3 nuits en demi-pension en chambre d’hôtes, hors boissons

● Le déjeuner du jour 2 au restaurant

● Les entrées aux sites, les visites guidées et/ou activités prévues au programme

● Le carnet de voyage accessible gratuitement sur notre application



Le prix ne comprend pas ● Le transport

● Le supplément pour un séjour en hôtel

● Ce qui n’est pas mentionné au programme





Réservation Vos contacts :

Lucie MARTIN

Forfaitiste

lescarnets@evatours.fr

02 61 45 30 94



Site web : www.lescarnets-evatours.fr







Lu 45 fois

