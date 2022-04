Les Vedettes du Pont Neuf promettent des bateaux de promenade 100% électrique

Armateur installé au cœur de Paris depuis 1959 et proposant la gamme la plus vaste et la plus originale de croisières promenade ou découverte de toutes durées (de 1heure à la journée complète) en Seine ou sur la Marne… Vedettes du Pont Neuf se devait d’être également à la pointe de l’innovation en matière de navigation douce et de prestations « haut de gamme » pour l’intégralité de sa flotte

est un programme d’open innovation qui facilite l’accès à des financements privés pour des projets innovants dans le domaine des énergies, de la production à la consommation, en passant par la transformation, le stockage, le transport et la distribution.



» indique Ghislain de Richecour, son Président.Le Programme de conversion de Vedettes du Pont Neuf et de leur filiale Canauxrama prévoit l’électrification du Rocca II, en 2022, puis la: les Gavroche, Sisley et Arletty en 2023. A l’horizon 2024, l’électrification du premier bateau de grande capacité à Paris (300 places) : l’Europa, soit plus d’un tiers de la flotte convertie.