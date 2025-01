Le boom des influenceuses virtuelles dans le tourisme : l’impact de l’IA en 2025

Développée dans le cadre d’une Anne Kerdi a pour mission de promouvoir les richesses culturelles et naturelles de la Bretagne sur les réseaux sociaux. La première et la dernière lettre du du nom complet de l'influenceuse sont fait pour former AI ("artificial intelligence" en anglais).Le rôlene se limite pas à la diffusion de contenus classiques. Elle adopte une approche immersive en partageant des. Grâce à son caractère numérique, elle peut proposer des publications créatives, illustrées par des photos et vidéos générées virtuellement, offrant ainsi une vision originale de la Bretagne. L’influenceuse virtuelle incarne une, destinée à captiver l’attention d’une audience connectée, notamment les jeunes voyageurs avides de découvertes locales.Cettes’inscrit dans une volonté d’innover et de se différencier des campagnes touristiques classiques. Le recours à l’intelligence artificielle permet d’assurer une présence constante sur les réseaux sociaux et de créer un lien régulier avec les potentiels visiteurs.À travers Anne Kerdi,tout en s’adaptant aux nouvelles pratiques de communication, marquant ainsi un tournant vers une stratégie numérique d’influence novatrice et efficace.