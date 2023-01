Appli mobile TourMaG



Transition écologique : l'ADEME dévoile sa Stratégie Tourisme 2023-2025 Sensibiliser, accompagner, développer des partenariats...

Envoyer à un ami Partager cet article

L'ADEME vient de dévoiler sa Stratégie Tourisme 2023-2025, afin d’aider le secteur dans sa transition écologique. L’Agence prévoit de concentrer son intervention auprès des acteurs du transport et des mobilités ; des hébergements touristiques ; des restaurants ; des sites touristiques et activités de loisirs, mais aussi des territoires.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 5 Janvier 2023

une politique de développement du tourisme qui soit plus durable en France, suite à une mission confiée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.



Aujourd’hui, l’Agence de la transition écologique travaille avec l’ensemble des acteurs du secteur (hébergements, restaurants, sites de loisirs, institutionnels, médias, plateformes...) et reçoit un nombre croissant de sollicitations.



Dans un communiqué, elle vient de présenter Depuis 2019, l’ADEME planche sur, suite à une mission confiée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.Aujourd’hui, l’Agence de la transition écologique travaille avec l’ensemble des acteurs du secteur (hébergements, restaurants, sites de loisirs, institutionnels, médias, plateformes...) et reçoit un nombre croissant de sollicitations.Dans un communiqué, elle vient de présenter sa Stratégie Tourisme 2023-2025, et à cette occasion remet en lumière des dispositifs à destination des professionnels.



3 priorités d’actions identifiées Ainsi, afin d’engager le secteur sur une transition écologique pérenne, l’ADEME a identifié 3 priorités d’actions :



1) Sensibiliser et orienter le secteur au vu des enjeux environnementaux et des dispositifs existants ;



2) Accompagner les professionnels pour agir à court terme mais aussi à long terme pour préparer l’avenir ;



3) Développer des partenariats stratégiques qui ont la capacité de fédérer les acteurs du secteur et de démultiplier le déploiement des bonnes pratiques.



Pour ce faire, l’ADEME concentrera son intervention auprès des :



- acteurs du transport et des mobilités : développement des mobilités actives, encouragement d’un report avion ou voiture vers les transports en commun, etc.



- hébergements touristiques : rénovation thermique des bâtiments, développement des énergies renouvelables, etc.



- restaurants : développement de l’alimentation durable, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.



- sites touristiques et activités de loisirs : écocitoyenneté, développement d’offres touristiques d’accélération de la transition écologique, etc.



- territoires : partage d’expertise et accompagnement pour l’adaptation au changement climatique, à la décarbonation et au tourisme d’affaire, etc.

Plusieurs dispositifs à destination des professionnels Autres articles Logis Hôtels s’affiche partenaire officiel de l'ADEME en 2022 Pour rappel, le plan Destination France, qui vise à a faire de la France la 1ère destination du tourisme durable mondial en 2030, dote l’ADEME de moyens financiers complémentaires pour mener une action "coup de poing" sur une partie du secteur.



L’ADEME pilote ainsi 4 mesures du plan, avec plus de 30M€ de budget sur la période 2023-2024 :



- Fonds Tourisme Durable - Hébergements et restaurants : accompagnement des hébergements / restaurants (TPE/PME) en zone rurale et péri-urbaine dans tous les domaines de la transition écologique via un diagnostic gratuit et le financement d’actions (ingénierie et investissements) ;



- Fonds Tourisme Durable - Formes émergentes de tourisme : accompagnement à l’émergence et la structuration d’une offre de slow tourisme, agritourisme ou écotourisme en soutenant financièrement des opérateurs du tourisme dans la création/évolution de leur activité ;



- Vélotourisme : développement du vélotourisme pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du plan Destination France de faire de la France la 1ère destination vélotouristique mondiale d’ici 2030. Le programme décline des actions qui contribuent à améliorer la pratique du vélotourisme pour l’usager, notamment en accompagnant les acteurs du tourisme et collectivités territoriales à valoriser les itinéraires cyclables et à déployer des services dédiés : aire de service, marque Accueil Vélo par le déploiement du stationnement vélo ;



- Empreinte carbone : renforcement de la durabilité du secteur et inscription des activités dans des démarches actives de réduction des émissions de gaz à effet de serre (développement de méthodologies sectorielles et nouvelle édition du bilan national des émissions de gaz à effet de serre du tourisme en France).



L’ADEME peut également accompagner la transition écologique des installations touristiques au travers de ses fonds d’intervention classiques (fonds chaleur, fonds économie circulaire).



Sur la question des enjeux climatiques, l’ADEME développe des méthodologies, des outils sur diverses thématiques environnementales.



Par exemple, l’Ecolabel européen, qui aide les vacanciers à repérer les produits les plus respectueux de l’environnement. Délivrés à des hébergements touristiques, l’Écolabel européen garantit une excellence écologique, un faible impact environnemental tout au long du cycle de vie du service.



Le cahier des charges du label permet à un hébergeur d’agir sur les principaux postes émetteurs : consommation d’eau et d’énergie, production de déchets, utilisation d’énergies renouvelables…

Le tourisme en France en quelques chiffres - Depuis plus de 30 ans, la France est la première destination touristique mondiale avec près de 90 millions de touristes internationaux.



- Hors période de crise, la consommation touristique représente environ 8% du PIB et 2 millions d’emplois (soit 7,8% des emplois salariés)



- Le tourisme est responsable de 11% des émissions nationales de gaz à effet de serre (principalement en raison du transport, de l’hébergement et de la restauration), de pressions sur les ressources naturelles (jusqu’à une multiplication par trois de la consommation annuelle d’eau et par quatre de la consommation annuelle d’énergie pour les territoires fortement touristiques) et de production de déchets (+27% par rapport à la moyenne nationale).

Lu 271 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Un nouveau départ pour Center Parcs qui change d'identité visuelle Côtes d’Armor Destination rejoint l'annuaire Partez en France