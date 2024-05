Club Med Oman, une 1ère adresse dans les pays du Golfe

La beauté inégalée d'Oman, sa nature, ses riches traditions, son hospitalité et son authenticité

sont des trésors que nous sommes impatients de partager avec le monde entier.



Ce partenariat reflète notre volonté d'attirer les principaux opérateurs du secteur de l'hôtellerie avec qui nous partageons la même vision : celle d’enrichir les expériences touristiques et d'innover avec des produits touristiques variés.

Le Dr Hashil bin Obaid Al Mahrouqi, PDG d’OMRAN Group a commenté : « Salem bin Mohammed Al Mahrouqi, Ministre du Patrimoine et du Tourisme d'Oman ;• Nasr bin Hamoud Al Kindi, Secrétaire Général des Royal Court Affairs ;• Véronique Aulagnon, Ambassadrice de France à Oman ;• Azzan bin Qassim Al Busaidi, Sous-Secrétaire du Tourisme au Ministère du Patrimoine et du Tourisme et Président du Groupe de Développement Touristique d'Oman (OMRAN Group) ;• Dr Hashil bin Obaid Al Mahrouqi, PDG d’OMRAN Group ;• Henri Giscard d'Estaing, Président du Club Med.Pour rappel, Club Med est présent dans 40 pays à travers le monde, et compte 68 Resorts Premium et Exclusive Collection. L'entreprise emploie aujourd'hui près de 28 000 Gentils Organisateurs (G.O) et Gentils Employés (G.E), représentant 110 nationalités.