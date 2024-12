Les nouveaux horizons de The Lux Collective

Ces annonces interviennent alors que The Lux Collective continue sur sa lancée, à l'Ile Maurice, où il s'emploie à renforcer son positionnement luxe.



The Lux Collective est le seul groupe hôtelier à y avoir obtenu la distinction 5 étoiles Luxe pour deux de ses propriétés, LUX* Belle Mare - rouvert en octobre 2023 après une rénovation qui a coûté pas moins de 40 millions d’€- et l'ultra-luxueux fleuron LUX* Grand Baie. The Lux Collective a également été salué au niveau international par le très réputé Forbes Travel Guide Star Awards.



"A Maurice, nous venons de terminer une basse saison (elle correspond à l'été en France. NDLR) au-delà des années précédentes et au-delà des prévisions, avec une croissance à deux chiffres et de gros volumes", a confirmé à TourMaG Olivier Chavy, le nouveau PDG de The Lux Collective, en marge de l'ILTM. "Notre recette moyenne a augmenté également, de 10 à 12 %" , a-t-il ajouté.



La haute saison (elle correspond grosso modo à l'automne et à l'hiver français NDLR) s'annonçait moins brillante il y a encore un mois. "Au final, dit Olivier Chavt, nous devrions faire une haute saison supérieure à la précédente qui avait été bonne, sans être record" .



Toutefois, Olivier Chavy "déplore des réservations de plus en plus tardives car les clients sont de plus en plus opportunistes ". C'est à tel point que, selon lui, " maintenant, début décembre, on ne sait pas toujours ce que l'on fera pour les fêtes de fin d'année ! ".



"Nous sommes aussi de plus en plus tributaire de l'aérien dont les prix ont explosé ", regrette-t-il également.



Un ensemble de constats qui pourrait inciter le nouveau PDG de The Lux Collective "à revoir sa politique tarifaire". " Puisque, désormais, la basse saison est très bonne tandis que la haute saison devient compliquée à cause de l'envolée des billets d'avion".