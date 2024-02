Pourquoi le tourisme est-il méprisé par l'intelligentsia ?🔑

Le tourisme n'est pas une économie de rente. IL est plutôt une économie du désir, de la communication, mais aussi de l'offre.



Au sujet de la concurrence, il convient malgré tout de relativiser : si Paris n'est la France, la métropole fait partie de la short list des villes à voir au moins une fois dans sa vie. Elle n'est pas vraiment en concurrence avec Berlin, Dublin ou encore Washington et Buenos Aires.



Elle fait partie d'une autre caste, celle des destinations de rêve.



Existe-t-il donc véritablement une concurrence ?



" Dans le tourisme d'affaires, la concurrence sur les très gros évènements est bien réelle. Les grandes villes européennes et mondiales sont comparées à longueur de dossier pour savoir, où sera organisé le prochain congrès.



De plus, les investisseurs internationaux dans le tourisme se positionnent sur telle ou telle capitale, en fonction de leur capacité à dégager des marges.



Elles ne sont pas les mêmes, selon les pays.



A Londres, il est nettement plus facile d'imposer un prix élevé à la clientèle affaires plutôt qu'à Paris. Il y a bien un sujet d'attractivité et de concurrence dans l'industrie touristique, " conclut Yannick Cabrol.



Au-delà de cet aspect, si Paris et la France jouissent globalement d'une bonne image à travers le monde, cela n'est pas éternel, loin de là.



Et sur ce point, rien n'est joué d'avance.



Une étude d'Omio, un site de réservation de voyages en train, en bus et en avion, nous démontre que la ville lumière fait moins rêver les jeunes.



En tête nous retrouvons Séoul. La ville coréenne se pose comme la destination de prédilection pour les voyageurs de la Génération Z, devant Londres, Los Angeles et... Paris.



" La capitale jouit d'un héritage du passé offrant un patrimoine exceptionnel, une diversité d'activité et expérience.



Il est impossible de dire que nous bénéficions d'une rente assurée et garantie.



La rente serait de ne pas s'intéresser aux flux touristiques et aux problématiques écologiques, alors que tous les territoires s'emparent de ces sujets, " énumère Simon Thirot.