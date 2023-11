Trenitalia repasse à 5 allers-retours quotidiens Paris-Lyon

Afin de retrouver son trafic ferroviaire d’origine , Trenitalia mettra à disposition de ses voyageurs 4 trains supplémentaires sur la ligne Paris-Lyon dès le 10 décembre 2023.Dès lors, Trenitalia offriran, le premier train partant à 7h30et le dernier à 19h56, couvrant ainsi toute la journée.À Lyon, les deux gares de centre-ville, Lyon Part Dieu et Lyon Perrache, seront desservies. Ces allers-retours sont ouverts à la réservation depuis le 16 novembre sur le site trenitalia.com et l’application Trenitalia France, dans les billetteries Trenitalia de Paris Gare de Lyon et de Lyon Part-Dieu, en bornes libre-service disponibles à Paris Gare de Lyon, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache, Chambéry et chez les partenaires agréés.