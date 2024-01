Marco Caposciutti nommé président de Trenitalia France

Après 8 années magnifiques passées en France à développer une offre alternative de train pour les voyageurs et en particulier un service à grande vitesse qui a convaincu plus de 2 millions de voyageurs en a peine deux ans, c'est avec fierté et une infinie gratitude envers mon équipe que je passe le relais à Marco Caposciutti. Marco est un manager aguerri avec une très longue expérience ferroviaire. Son expertise des enjeux de matériel et de maintenance sera un atout très important pour accélérer la croissance de l'offre de Trenitalia en France.

