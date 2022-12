Trains Frecciarossa en France : un million de sièges vendus en un an

Un million de sièges vendus. C’est un chiffre symbolique mais très important pour nous puisqu’il valide nos choix stratégiques.



C’est une étape fondamentale dans la poursuite de notre activité. Nous avons plus qu’atteint nos objectifs

50% sur les trajets Paris-Lyon

», s'est félicité Roberto Rinaudo, Président de Trenitalia France, lors d’une conférence de presse le 14 décembre 2022 à Paris.Le patron de Trenitalia France évoque, «»., Trenitalia propose aujourd’hui deux allers-retours quotidiens entre Paris et Milan, le matin et l’après-midi.Au départ de Paris Gare de Lyon, la ligne dessert Lyon, Chambéry, Modane, Bardonecchia (sur un des deux allers-retours quotidiens depuis le 11 décembre), Turin et Milan.Trenitalia propose en plus trois allers-retours chaque jour entre Paris et Lyon , avec un arrêt à la fois à Lyon Part-Dieu et à Lyon Perrache, ce qui permet de proposer