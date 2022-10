Vacances d'hiver : Trenitalia ouvre les ventes Paris-Lyon et Paris-Milan

C'est parti pour les ventes d'hiver chez Trenitalia.



La compagnie a ouvert à la réservation, ce vendredi 7 octobre 2022, les billets Paris-Lyon et Paris-Milan, soit 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon (le matin, dans la journée et le soir), dont 2 allers-retours entre Paris et Milan à bord des trains grande vitesse Frecciarossa.



Lors de la réservation, les passagers peuvent choisir entre 4 classes de confort, en fonction du besoin, de l’envie et du budget :



- la classe Executive, dans une voiture conçue à l’image d’un véritable salon privé, propose 10 sièges en cuir spacieux, confortables et pivotables à 180° pour voyager dans le sens de la marche, ainsi qu’un agent de restauration à disposition pendant toute la durée du voyage pour servir, à discrétion, une sélection de mets et de rafraichissements.



- la classe Business accueille ses passagers dans de larges sièges en cuir (69 cm). Le service soigné, pendant tout le voyage, commence par une collation de bienvenue offerte et servie directement à la place.



- la classe Standard



- la Sala Meeting, une salle de réunion privatisée et équipée, peut accueillir jusqu’à 5 personnes et est disponible uniquement sur les trajets Paris-Lyon, Paris-Chambéry et Paris-Modane.