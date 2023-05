ITA, Trenitalia et l'Aéroport de Rome lancent un forfait intégré "Train + avion"

train + avion

L'intermodalité a toujours été un point central pour ITA Airways. La mobilité intégrée train-avion, à travers notre plateforme aéroportuaire, assurera une connectivité plus efficace pour les villes italiennes avec des destinations internationales.



Le produit que nous présentons aujourd'hui prouve une fois de plus qu'ITA Airways peut s'associer aux principaux acteurs de la gestion du trafic de passagers, afin de satisfaire les besoins de connectivité de chaque client, en offrant une expérience de voyage parfaitement intégrée et efficace".

L'Aéroport de Rome, ITA Airways et Trenitalia ont développé conjointement" qui permet aux passagers de combiner le train et l'avion sur un seul billet avec enregistrement à la gare via les guichets dédiés de l'aéroport Leonardo da Vinci.Le nouveau produit créé par les trois partenaires, permet aux passagers ce billet commun par l'intermédiaire des agences de voyage, des guichets d'ITA Airways mais aussi du Centre de contact de la compagnie.Les passagers qui choisissent cette option intermodale pourront également s'enregistrer pour leur vol aux guichets dédiésLes passagers qui arrivent à l'aéroport de Fiumicino à bord d'un Frecciarossa ou d'un autre train à grande vitesse vers Roma Termini, en lien avec le train Leonardo Express vers Roma Termini, et qui poursuivent leur voyage sur le réseau international et intercontinental opéré par ITA Airways (à l'exception des États-Unis et d'Israël),Ce service d'enregistrement à la gare ferroviaire de l'aéroport de Fiumicino sera actif à titre expérimental pour la durée de la saison aéronautique d'été, précise le communiqué de presse.a déclaré Fabio Lazzerini PDG et Directeur Général d'ITA Airways.