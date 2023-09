Trenitalia remet en service un 3e aller-retour Paris - Lyon

Nous sommes ravis de remettre à disposition ce troisième aller-retour entre Paris et Lyon, et permettre ainsi à nos voyageurs de retrouver la plus grande partie de leur offre, d'autant plus à l'approche des fêtes de fin d'année, et du début de la saison hivernale.



Nous mettons tout en œuvre quotidiennement pour offrir un service ferroviaire combinant confort, sécurité et expérience de voyage de haute qualité

Par ailleurs, dès le 3 octobre 2023 à 8h la compagnie ouvre à la vente les billets pour la période hivernale à l'approche des vacances d'hiver et des fêtes de fin d'année.Les trajets entre Paris et Lyon seront ainsi réservables sur 6 mois glissants, soit jusqu'au 2 avril 2024.» explique Roberto Rinaudo , Président de Trenitalia France.