INFA : une campagne de recrutement de contrats d'apprentissage dans le tourisme

Dans un moment où le secteur du Tourisme en général et du Tourisme Social en particulier rencontre de grandes difficultés économiques liées à la pandémie du COVID-19, l’apprentissage devient une mesure sociale sécuritaire,

A quelques jours de la grande rentrée des classes nationale, l'Institut National de Formation et d’Application (INFA) prépare la sienne !Il reconduit son offre de formations clé en main en village vacances, sous le signe du tourisme social et familial, pour la 2e année consécutive.Et c'est par une vaste campagne de recrutement de contrats d’apprentissage en partenariat avec le GSOTF (Groupement Syndical des Organismes de Tourisme Familial) et CAP France, réunis au sein de la FFTV (Fédération Française des Employeurs du Tourisme et des Vacances), que cette seconde saison est inaugurée." explique Alex Nicola, Président de la FFTV et secrétaire général du GSOTF.