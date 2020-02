Formation tourisme : Campus France travaille à mieux promouvoir le secteur

Sur la partie gestion des boursiers, nous les accompagnons sur tous les aspects de leur arrivée en France : billets d’avion, logement, protection sociale, suivi pédagogique…En ce qui concerne la promotion, nous organisons plus de 50 événements par an en France et à l’étranger, tels que des salons de recrutement et de visibilité.Nous sommes un carrefour entre les établissements français, les partenaires internationaux et les ambassades. Notre ambition est de faire que les réseaux se connaissent mieux et collaborent mieux ensemble.Nous travaillons avec les adhérents du forum Campus France, soit 165 établissements reconnus.Une des priorités de la France recouvre les enjeux dans le tourisme et l’enseignement supérieur.Nous avons signé une convention avec la Conférence des Formations d'Excellence au Tourisme (CFET) l’an dernier pour développer nos relations dans le secteur.Nous avons travaillé à mieux promouvoir le secteur. Lors d’événements, la CFET vient présenter les formations du groupement, cela permet d’avoir une visibilité forte du tourisme.Les pays émergents, Chine et Inde, sont clairement une priorité. Nous essayons de faire en sorte qu'au-delà de leur séjour en France, ils imaginent envoyer leurs enfants étudier dans notre pays.Nous avons lancé une campagne de communication mondiale, diffusée dans plus de 60 pays et qui vise à réactiver le désir de France, à travers le portrait de douze personnes qui sont venues étudier en France.Le réseau France Alumni , créé il y a 5 ans, vise à maintenir le lien entre les anciens étudiants internationaux rentrés dans leur pays d’origine ou toujours en France, entre eux et avec la France. Il compte aujourd’hui plus de 320 000 membres.Cette plateforme est très intéressante en termes de recrutement à l’international, avec des profils qui ont, si ce n’est la francophonie, au moins la culture française, suite à leurs études dans l’Hexagone. Ils possèdent, par ailleurs, un niveau de diplômes qui correspond à la certification française.Via notre plateforme, il est possible de faire des recherches de CV et d’envoyer des offres ciblées.Une entreprise française comme étrangère pourra simplement diffuser ses offres et toucher ce public mobile et adaptable, qui a déjà connu la mobilité internationale.En 2019, près de 40 000 offres de stages et d’emplois ont été diffusées sur la plateforme France Alumni.