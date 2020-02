Costa Croisières : début d'assemblage de la coque du Costa Toscana

Durant les prochaines semaines, le navire commencera à prendre forme dans la cale sèche du chantier, où une grande partie de la coque a déjà été positionnée, informe la compagnie. Celle-ci mesure 100 mètres et correspond à la "salle des machines flottante" (FERU), qui contient les moteurs du navire.



La croisière inaugurale du Costa Toscana partira de Hambourg le 28 juin 2021 pour une durée de 14 jours avec pour destination finale Savone, et un programme qui comprend de longues escales de deux jours et une nuit à Lisbonne, Barcelone et Marseille.



Pendant l'été 2021 et jusqu'à la première semaine de novembre, le Costa Toscana proposera des croisières en Méditerranée occidentale, avec des escales à Savone, Naples, Cagliari, Palma de Majorque, Barcelone et Marseille.



De la mi-novembre 2021 à Pâques 2022 inclus, l'itinéraire durera toujours une semaine mais changera pour partir à la découverte de : Palerme et Civitavecchia/Rome.



Les réservations sont ouvertes auprès des agences de voyages et de la compagnie.