Paris : des expositions qui vont booster le tourisme

"Docteur Paul Gachet"

L'église de Auvers-sur-Oise"

"Champ de blé aux corbeaux".

ma vie à moi aussi est attaquée à la racine même

Les vastes paysages verdoyants, les immenses champs de blé, les maisons alors couvertes de chaume et les ciels nuageux du Vexin français, autour de Auvers-sur-Oise, bourgade située à une demi-heure de Paris, s'affichentsur les cimaises duCe musée installé dans une, accueille en effet. Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai, le peintre y est décédé le 29 juillet 1890, deux jours après s'être tiré une balle dans la poitrine.D'abord présentée cette année au, cette exposition est la première d'envergure consacrée aux dernières œuvres de cet artiste. Durement éprouvé par plusieurs crises de démence lors de son séjour à Arles, puis par son séjour dans l'asile de Saint-Remy de Provence où il s'était fait interner volontairement pendant un an, Vincent van Gogh avait voulumarchand d'art, dans l'espoir d'apaiser ses maux. Et aussi de retrouver un nouvel élan créatif.Il avait choisi Auvers-sur-Oise en raison de la présence dans ce village du Docteur Gachet, médecin spécialisé dans leet par ailleurs ami des peintres impressionnistes, collectionneur et lui-même peintre amateur. Installé au centre du bourg, dans l'auberge Ravoux, Van Gogh travaillera sans relâche et produira pas moins de 73 tableaux et 33 dessins, parmi lesquels des chef d'œuvres iconiques comme le portrait du, "ou encore leprésente une quarantaine de tableaux et une vingtaine de dessins de cette période. Les compositions sont simples, les touches audacieuses et expressives, les couleurs vibrantes...Le génie du peintre néerlandais est alors à son sommet. En témoigne la dernière toile peinte le jour même de son suicide : cette composition presque abstraite qui représente un entrelacs de racines dénuées, cadré très près comme un gros plan de photographe, porte cependant, de toute évidence, une charge symbolique. Quelques jours plus tôt, Van Gogh écrivait en effet : ""...