Les expositions de la rentrée 2023 à ne pas manquer en Grande-Bretagne

L'exposition "The Fabric of Democracy" explore plus de deux siècles de textiles de propagande et leur réponse aux changements politiques, de la Révolution française au Brexit. Présentant des textiles rares, de la toile de Jouy française aux robes de guerre japonaises et aux tissus de la révolution culturelle chinoise, elle illustre comment la politique et la création textile se sont influencées mutuellement.