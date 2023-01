TourMaG.com : votre portail préféré fête ses 25 ans en 2023

(A SUIVRE)

Je lui laisse la responsabilité de ses dires et de la date, mais force est de reconnaître queest d’ores et déjà devenue uneHormis des parutions erratiques (trimestrielles glissantes) et/ou événementielles, plus aucun support de ce type ne sort régulièrement des imprimeries depuis plusieurs années.Cependant, au début des années 2000, la presse traditionnelle, légitime et bien ancrée dans les habitudes et les traditions, a encore le vent en poupe.Elle bénéficie de trois ressources principales : les petites annonces (emploi notamment), les abonnements, et les budgets publicité et marketing.Le challenge est colossal. D'aucuns diraient “impossible”, si ce mot était français. Mais les nouvelles technologies sont sur le point d'inverser le courant et vont tout balayer sur leur passage.aux médias. Hormis la pub, point de salut !Mais pour obtenir des budgets, il faut faire de l'audience. Une spirale infernale qui entraîne tous les titres sans exception dans une course effrénée au click. Les annonceurs des médias pro délaissent peu à peu les supports papiers et s'intéressent de plus en plus à ceux en ligne. Fabien rejoint l’équipe de TourMaG en 2001 et surfe sur cette tendance.Vendeur-né, coriace, opiniâtre, créatif, l’arrivée du nouveau responsable commercial, frais émoulu de son BTS d’Action commerciale, change la donne.L'industrie du tourisme veut tester le concept : l’Aéroport Marseille Provence, la SNCM, Swiss… Un premier tour opérateur (Look/Vacances Transat) engage une opération publicitaire d’envergure, puis d’autres lui emboîtent le pas.Par ailleurs, l'arrivée deen 2004, ouvre la porte aux petites annonces d'emploi. Avec la mise en place de TourMagJOBS, l'expertise RH et son succès rapide, de nouvelles perspectives et sources de revenus viennent compléter notre palette de compétences.