IFTM TourMaG Party : rendez-vous le 19 septembre !

Après la pandémie qui nous a tous impactée dans le secteur, il était important pour nous de montrer que nous avons encore en nous cette force et cette passion du voyage en Amérique latine.



Cette année, Quimbaya fête ses 37 ans, et l’IFTM est pour nous l’occasion de venir à la rencontre des clients qui nous ont soutenus pendant toutes ces années, parfois dès le commencement !



Nous proposons 11 destinations en Amérique latine et centrale, et nous aurons cette année sur notre stand une personne représentante de chaque pays afin de mettre en valeur chaque destination.



Par ailleurs, nous souhaitons cette année mettre l’accent sur le Panama, un pays parfois boudé et qui est pourtant d’une richesse exceptionnelle, avec un contraste saisissant entre modernité technologique et tradition des communautés ancestrales.



Nous sommes ravis de mettre en valeur nos destinations et de ce partenariat avec TourMaG pour la clôture de cette nouvelle édition.

