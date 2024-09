IFTM J-15 : Tout ce qu’il faut savoir pour l’édition 2024

Au-delà de son fil rouge, IFTM 2024 présentera d’autres nouveautés majeures :: Lors de la finale de la Travel Agents Cup Junior du jeudi 19 septembre 2024, les 5 étudiants finalistes présenteront sur scène une vidéo préparée pour l’événement pour se présenter, ainsi que leur école et leur professeur mentor. De plus, ils devront exposer leur proposition de séjour en 4 minutes, selon un scénario tiré au sort le 19 juin dernier. Il leur sera conseillé de faire preuve d’originalité lors de leur restitution, grâce un support qualitatif et dynamique pour faire vivre une expérience immersive. La Zone Tech et l’Orchestra Start-Up Contest : En 2024, l’espace dédié à la Travel Tech sera revu et mettra l’accent sur l’intelligence artificielle et l’expérience. Pensée autour d’animations et ateliers proposés par Theta & Kaviar Tech (expériences immersives Apple Vision, livestreaming retransmis dans des lunettes, ateliers et expériences autour de l’intelligence artificielle, ateliers autour de la Vitre, fenêtre digitale à taille humaine), la Zone Tech accueillera également une trentaine d’exposants leaders du secteur et plus d’une vingtaine de jeunes pousses réunies sur l’Orchestra Start-up Village.En effet, Orchestra devient en 2024 le parrain officiel de ce village. La plateforme technologique se positionnera comme mentor des start-ups exposantes avant, pendant et après le salon, et animera la communauté des start-ups exposantes à IFTM. L’Orchestra Start-up Contest, qui se tiendra le 17 septembre à 16h00, récompensera la start-up la plus innovante.: Plus grand, plus fonctionnel et exclusivement dédié aux agents de voyages, le Lounge AGV by MSC Croisières sera cette année associé à l’Espace Conversations. Situé en plein cœur du salon, cet espace sera à la fois lieu d’échanges et de réflexion, mais aussi de véritable espace de travail et de réseautage au service des agents de voyages. Le Helpdesk Officiel des Pros du Tourisme tiendra un corner pendant les 3 jours du salon afin de rencontrer les agents de voyages et d’échanger.