IFTM : Qui sont les nouveaux exposants 2024 ?

IFTM fait le plein de nouveaux exposants pour son édition 2024 et cette expansion concerne l’ensemble des zones et des villages d’IFTM.La Destination France attire de plus en plus et s’agrandit avec l’Agence d’Attractivité de la Drôme, Destination Bourgogne, Somme Tourisme ou encore Hello Lille.Du côté des destinations internationales le Chili et Saint-Martin exposeront pour la première fois, alors que l’Espagne reviendra en force avec la tenue de « Caring for the Future. Spain Talks », un colloque invitant à réfléchir sur le tourisme durable. Du côté des réceptifs, le Royaume-Uni sera mis à l’honneur avec l’arrivée de UKInboundLes Tour-Opérateurs sont également bien représentés et le salon accueillera par exemple Pacha Tour et Voyamar.Le Club Affaires, qui affiche d’ores et déjà complet, comptera pour la première fois parmi ses exposants la compagnie aérienne italienne ITA Airways, le réseau d’agences de voyages Jancarthier Voyages, le logiciel de gestion de notes de frais et de déplacements professionnels SPA Concur, l’agence de voyages d’affaires Veloce Travel ainsi que Wonder Miles.La Zone Tech, qui sera entièrement repensée autour de l’intelligence artificielle et l’expérience, accueillera Ibanfirst, le système de paiement B2B, et Marsh, leader mondiale du courtage d’assurance et du conseil en risque ainsi que Irwigoo, un outil technologique clé en main autour du transport aérien.L’ensemble des nouveaux exposants et co-exposants inscrits à ce jour est consultable sur le site internet du salon