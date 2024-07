Le Village de l’Attractivité fait son grand retour à IFTM, animé par l’ESCAET

Divers sujets autour de l’attractivité seront abordés tout au long du salon :



L’Attractivité du métiers & du secteur :

- Présentation des résultats du baromètre de l’Attractivité, du recrutement de la formation

- Think tank sur l’attractivité du secteur et des métiers

- Table ronde



Le recrutement et l’engagement des collaborateurs

- Think tank sur le recrutement et l’engagement des collaborateurs

- Tables-rondes sur les solutions pour faciliter le recrutement et l’engagement des collaborateurs



Formation & montée en compétence des collaborateurs

- Think tank sur la formation et la montée en compétences de collaborateurs

- Tables-rondes sur les offres de formation et de financement pour la montée en compétences des collaborateurs