IFTM : Des temps forts et conférences autour de piliers clés

Afin de rendre les conférences compréhensibles et plus agréables pour tous les visiteurs, un dispositif de Silent Room sera mis en place en salle Arena by Maroc, Terre de Lumière et en salle Agora.

Vox France mettra à disposition plus de 2500 appareils Vox VDR Micro, les tous derniers audiophones de Vox Group. Ces appareils faciliteront l’écoute des visiteurs et offriront des traductions simultanées, rendant les contenus accessibles à un public toujours plus international (pour la conférence inaugurale et le panorama international).



Des sous-titres en français seront disponibles pour toutes les conférences dispensées en salles Arena by Maroc, Terre de Lumière et en salle Agora.