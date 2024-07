IFTM : L’intelligence artificielle et l’innovation au cœur de la Tech Zone

Durant les trois jours du salon, la Tech Zone proposera aux visiteurs diverses animations inédites pour découvrir tout le potentiel qu’offre aujourd’hui l’intelligence artificielle :● Un Apple Vision Pro permettant aux visiteurs de découvrir des photos spatiales de l’île de La Réunion pour une immersion complète, et de découvrir toutes les capacités du casque, au-delà des fonctionnalités de réalité augmentée, dans un contexte touristique grâce à une application développée par KaviarTech ;● Un atelier de création de carnets de voyages grâce à l’intelligence artificielle, pour personnaliser l’expérience de voyage, animé par Certif-IA. Les participants pourront apprendre à générer des itinéraires et des plans de voyage en fonction de leurs préférences ;● Unavec les lunettes connectées Ray-Ban / Meta , pour permettre aux visiteurs de tester cette nouvelle technologie et d’assister en direct aux aventures de voyages influenceurs à travers le monde ;● Unavec présentation d’une agence de voyages immersive, et l’utilisation de technologies pour offrir une expérience de prévisualisation de voyages et des interactions en temps réel avec des conseillers de voyage virtuels et réels.