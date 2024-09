Gouvernement : Marina Ferrari en charge du tourisme

Elle est conseillère municipale d'Aix-les-Bains depuis 2008, et a occupé les fonctions de vice-présidente du département de la Savoie entre 2015 et 2021. Elle est élue députée de la première circonscription de la Savoie en 2022.



Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères (MoDem) et François-Noël Buffet à l'Outre-mer (LR) font partie, quant à eux, des ministres de plein exercice. Benjamin Haddad est nommé ministre délégué en charge de l'Europe, et rattaché aux Affaires étrangères (EPR).



François Durovray est lui nommé Ministre délégué en charge des Transports.



Le gouvernement est composé au total de 39 nouveaux ministres et secrétaires d’Etat.