Resilient : le concours qui veut faire briller l'innovation en Occitanie !

Le chiffre d'affaires des start-up du tourisme et des loisirs continue de croître (+ 14 %), notamment porté par les innovations dans le domaine du sport, du gaming et de la réservation de voyages en ligne.



Cette croissance est plus modérée qu’en 2022 (+ 23 %), le secteur du tourisme ne profitant plus directement de l’effet de rebond post-pandémie. Le ralentissement est surtout marqué en termes d’effectifs (+ 1 % en 2023),

Cet évènement a pour but de mettre en lumière les projets originaux, innovants et engagés pour le tourisme en Occitanie.Tout le monde peut poser sa candidature, que ce soit les start-up du territoire, les PME, les étudiants, porteurs de projets ou encore les collectivités. Pour participer au concours, il suffit de proposer un projet déployé ou déployable en Occitanie.De plus, le public votera pour un prix spécial de l'innovation remarquable.Les lauréats bénéficieront d'actions pour améliorer leur visibilité et médiatisation, d'un volet d'accompagnement administratif ou encore d'invitations aux événements organisés par OTL, etc.Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 octobre, via un formulaire en ligne. A noter que d'après l'étude de la Banque de France," conclue l'instance.