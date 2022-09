Mondial de Rugby : Atout France et les collectivités territoriales partent en campagne

En complément, au fil de la campagne, Atout France organise, via son réseau de bureaux à l’international, des événements à destination des acteurs du tourisme et médias ainsi que du grand public.



C’est ainsi que dès le 8 septembre un événement est organisé conjointement avec l’ambassade de France en Afrique du Sud et le Comité d’Organisation de la RWC France 2023 au Cap, en présence de Laurence Fischer, ambassadrice pour le sport, des représentants de la FFR, et de personnalités du rugby sud-africaines.



Le 9 septembre, le bureau de Tokyo organise une réception à la Résidence de l'Ambassade de France en présence de l’équipe nationale japonaise, les Brave Blossoms, et en coopération avec la Région Occitanie, l'Office de Tourisme de Toulouse Métropole, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur – en partenariat avec les 2 villes hôtes de Marseille et de Nice - et la Fédération nationale du rugby du Japon.



A Londres et Dublin, des événements ciblant plus spécifiquement les professionnels du tourisme se tiendront les 22 et 23 novembre, en coordination avec France 2023. Ils seront notamment l’occasion d’y révéler le fameux Trophée de la compétition.



Ces campagnes et actions s’inscrivent notamment dans le cadre du plan Destination France de transformation et relance du tourisme français.